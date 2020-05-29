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Aday öğretmenler bulundukları ilde sınava girecek

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, aday öğretmenlerin bulundukları illerde sınava girebileceklerini belirtti.
 29 Mayıs 2020 23:22
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Aday öğretmenler bulundukları ilde sınava girecek

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, aday öğretmenlerin bulundukları illerde sınava girebileceklerini belirtti.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın açıklaması:

"Hazırlıklarımızı tamamladık.
26.07.2020 Pazar saat 14.00'da yapılacak sınava aday öğretmenlerimiz bulundukları İl'de sınava girebilmeleri için MEBBİS sayfalarından Aday Performans Değerlendirme Ekranından girmek istediği İl tercihi yapabilecektir. Başarılar dilerim. "
Memurlar.Net
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