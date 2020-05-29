Aday öğretmenler bulundukları ilde sınava girecek
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, aday öğretmenlerin bulundukları illerde sınava girebileceklerini belirtti.
|29 Mayıs 2020 23:22
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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, aday öğretmenlerin bulundukları illerde sınava girebileceklerini belirtti.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın açıklaması:
"Hazırlıklarımızı tamamladık.
26.07.2020 Pazar saat 14.00'da yapılacak sınava aday öğretmenlerimiz bulundukları İl'de sınava girebilmeleri için MEBBİS sayfalarından Aday Performans Değerlendirme Ekranından girmek istediği İl tercihi yapabilecektir. Başarılar dilerim. "
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