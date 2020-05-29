KYK yurtlarında yaz döneminde kalınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında bu yaz döneminde kalınamayacağını açıkladı.
|29 Mayıs 2020 23:26
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında kalan öğrenciler için bilgilendirme notu yayınladı. Bakanlığın yayınladığı nota göre; bu yaz döneminde KYK yurtlarında kalınamayacak. Eşyalarını almak isteyen öğrenciler 01 Haziran tarihi itibariyle yurt müdürlükleri ile irtibaka geçebilecekler.
Bakanlık öğrencilerin yurtlara eşyalarını almaya gelirken üç altın kurala (maske-mesafe-eldiven) uymalarını istedi.
Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirme;
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