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KYK yurtlarında yaz döneminde kalınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında bu yaz döneminde kalınamayacağını açıkladı.
 29 Mayıs 2020 23:26
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KYK yurtlarında yaz döneminde kalınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında kalan öğrenciler için bilgilendirme notu yayınladı. Bakanlığın yayınladığı nota göre; bu yaz döneminde KYK yurtlarında kalınamayacak. Eşyalarını almak isteyen öğrenciler 01 Haziran tarihi itibariyle yurt müdürlükleri ile irtibaka geçebilecekler.

Bakanlık öğrencilerin yurtlara eşyalarını almaya gelirken üç altın kurala (maske-mesafe-eldiven) uymalarını istedi.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirme;

Memurlar.Net
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