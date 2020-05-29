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Muharrem İnce, canlı yayını terk etti

Haber Global ekranına konuk olan CHP'li Muharrem İnce, kanalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanmasına tepki göstererek yayını terk etti. İnce, yayını terk ederken, "Gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.
 29 Mayıs 2020 23:39
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Muharrem İnce, canlı yayını terk etti

Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programına konuk olan CHP'li Muharrem İnce, konuşması kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının verilmesine tepki göstererek canlı yayını terk etti.

İnce, programdan ayrılırken, "Ben konuşuyorum burada, 35 televizyon onu veriyor zaten. Daha sonra acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında 2 sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum" diyerek canlı yayını terk etti.

İnce'nin stüdyoyu terk etmesinin ardından program reklam arası verdi.

Haber Global konuyla ilgili açıklama yaptı: Kendisini bilgilendirmiştik

İnce'nin yayını terk etmesi üzerine açıklama yapan Haber Global yönetimi, "Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize, 'Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm' dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti. Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce'ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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