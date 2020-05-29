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DSÖ ve 37 ülkede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve 37 ülke yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede aşı, test, tedavi ve diğer sağlık teknolojilerinin tüm dünyanın erişimine açık olmasını sağlayacak "Kovid-19 Teknoloji Erişim Havuzu'nun (C-TAP)" kurulması için girişim başlattı.
 29 Mayıs 2020 23:58
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DSÖ ve 37 ülkede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında girişime ilişkin bilgi verdi.

Ghebreyesus, Kovid-19 teşhis, tedavi ve önleme araçlarına tüm insanlığın erişim sağlaması gerektiğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü, virüse karşı bilimin sunduğu imkanlardan tüm insanlığın dayanışma içinde ortak olarak yararlanması gerektiği vurgusu yaptı.

C-TAP aracılığıyla etkili terapötik (tedavi edici) ürün geliştiren şirketleri veya hükümetleri, kayıt altına alacakları patentleri "İlaç Patent Havuzu"na sunmaya davet eden Ghebreyesus, başlattıkları yeni girişimle salgına ilişkin bilimsel bilgi, veri ve fikri mülkiyet haklarının ortak bir havuzda eşit şekilde paylaşılmasının amaçlandığını aktardı.

Girişime öncülük eden Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada ise "Kovid-19 Teknoloji Erişim Havuzu, tüm insanlığın en yeni ve en faydalı bilimden faydalanmasını sağlayacaktır. Aşılar, testler, teşhisler, tedaviler ve diğer kilit araçlar kamu malları olarak evrensel boyutta erişime açık olmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Küresel aktörler girişime katılmadı

Girişime, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Çin, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD gibi G20 ülkeleri henüz katılmadı.

Bununla beraber, şu ana kadar Arjantin, Bangladeş, Barbados, Belçika, Belize, Brezilya, Butan, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Ekvador, Mısır, Honduras, Endonezya, Lübnan, Lüksemburg, Malezya, Maldivler , Meksika, Moğolistan, Mozambik, Norveç, Umman, Pakistan, Palau, Panama, Peru, Portekiz, Saint Vincent ve Grenadinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Hollanda, Doğu Timor, Uruguay ve Zimbabve gibi ülkeler ortak girişim için imza attı.
Anadolu Ajansı
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