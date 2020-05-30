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HDP'li Kulpu, terör operasyonunda gözaltına alındı

Batman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.
 30 Mayıs 2020 00:00
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HDP'li Kulpu, terör operasyonunda gözaltına alındı

Batman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Batman İl Başkanlığında arama yapıldı.

Yaklaşık 2 saat il binasında arama yapan ekipler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el koydu.

Operasyonda İl Başkanı Ömer Kulpu ile bir kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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