Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
|30 Mayıs 2020 00:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs 2020 tarihinde, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, idari izinde olanlar ile esnek çalışanların 1 Haziran'da mesaiye başlayacaklarını sadece kronik hastalığı olanların durumlarının kurumlarınca değerlendirileceğini belirtti.
Bu açıklama sonrasında Cuma günü itibariyle (29/5/2020) tüm kamu personeli ve kurumlar, Cumhurbaşkanlığının yeni resmi Genelgesini bekledi.
Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama idi. Bu açıklamanın resmi hale dönüşmesi için Genelge çıkması gerekiyordu.
Cuma günü mesai saati bitip de yeni Genelge açıklanmayınca, bir kaç kamu kurumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yaptığı açıklaması esas alarak, kendi kurum personeline yönelik resmi yazı yayımladılar.
Kurumsal düzeydeki bu resmi yazılarda sadece kronik hastalıklara dair istisna yer almış, 2020/8 sayılı Genelgede yer alan yöneticiler hariç 60 yaş üstü personel kısmı ise yer almamıştır.
Mesai saatinden sonra mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı Genelgeyi beklemeden kurumsal düzeyde resmi yazı yayımlayan kurumlar şimdi bu yazılarını düzeltmek zorunda kalacak.
İşte, mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı Genelgeyi beklemeden kurumsal düzeyde resmi yazı yayımlayan kurumlar
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