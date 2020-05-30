Adliyelerde, kalem odasında 4 m2'ye bir personel düşecek
Adliyelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni çalışma esasları belirlendi.
|30 Mayıs 2020 00:21
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Adliyelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni çalışma esasları belirlendi.
- Bir işi olduğunu ispat edemeyenler adliyeye alınmayacak
- Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları tıbbi maske ve koruyucu gözlük takacak
- Mahkeme ve Cumhuriyet savcılığı kalemleri, ön bürolar ve icra daireleri cam veya şeffaf bölmelerle kapatılacak
- Kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 m2'ye bir personel düşecek şekilde planlanacak
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