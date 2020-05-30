Cuma Namazından geri kalan hüzünlü fotoğraf
Yaş sınırına takıldığı için Cuma Namazı kılamayan amcanın fotoğrafı günün en çok paylaşılan karelerden birisi oldu.
|30 Mayıs 2020 00:53
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