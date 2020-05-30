Ülke genelinde yağışlı hava devam edecek - Haritalı
|30 Mayıs 2020 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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