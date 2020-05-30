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FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını şikayet etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan firari Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt sosyal medya hesabı üzerinden Ayasofya'da Fetih Suresi okunması konusunda Türkiye'yi batıya şikayet etti. Bozkurt'un paylaşımlarına sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
 30 Mayıs 2020 06:11
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FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını şikayet etti

17/25 Aralık FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında Türkiye'den kaçan firari Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt her fırsatta Türkiye'ye saldırmaya devam ediyor. Türk nufüs cüzdanı taşımasına rağmen Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya adeta şikayet edercesine paylaşımlarda bulunan Bozkurt'a sosyal medyada tepki yağdı.

Ayasofya'da Fetih Suresi okununca rahatsız oldu

FETÖ'cü Bozkurt, Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasını Batı'ya şikayet ederken sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı #Erdogan'ın açıkladığı gibi, Türk İmam bu akşam Ayasofya'nın Fetih Bölümünü okudu ve Kültür Bakanı dinledi. UNESCO Dünya Mirası alanı olan Ayasofya, daha önce Osmanlı imparatorluk camisine dönüştürülmüş olan Yunan Ortodoks katedrali olan bir müzedir. Cumhurbaşkanı, Ayasofya'dan canlı olarak yayınlanan dua yayınına katılıyor, İmam'ın orijinal Arapça resitali sonrasında, fetih bölümünün Türkçe mealinin tamamını ulusa tam olarak okuyor. #Erdoğan'ın camiye dönüştürmek isteyen İslamcı üssü yeniden yeni bir canlılık kazanıyor." ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
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