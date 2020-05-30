1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emlak verginizi o tarihe kadar ödemeyi unutmayın

Türkiye sınırları içerisinde bulunan kişiler için emlak vergisi ödemeleri başladı. Vergi ödemeleri 1 Haziran'da sona erecek. Bu tarihleri kaçıran vergi mükellefler için ise cezai işlem uygulanacak.
 30 Mayıs 2020 06:40
Yazdır
Emlak verginizi o tarihe kadar ödemeyi unutmayın

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi devam ediyor. Son gün 1 Haziran. Bu tarihleri kaçıran vergi mükellefleri için ise cezai işlem uygulanacak. Vergi dönemini geçiren mükelleflerden her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı istenecek. Arsa, bina, arazi gibi taşınmazlardan her yıl iki taksit şeklinde alınan emlak vergisini gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçtiğimiz yıl gayrimenkul alanlar ödeyecek.

İŞSİZE ÖDEME YOK

Emlak vergisinden muaf olanlar da var. Bunlar hiçbir gelir olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, işsizler, gaziler, engelliler, dul ve yetimler olarak sıralanıyor. Bu kişilerin emlak vergisi ödemeleri durumunda bunu geri alma hakları bulunuyor. Ancak bunun için belirlenen sürede başvurması şart koşuluyor. Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen emlak vergisi iadesi 5 yıllık süreyi kapsayacak şekilde yapılıyor. Başvurular da belediyeler üzerinden yapılıyor.

ÖDEME AĞI GENİŞ

Emlak vergisi ödemesi emlakın bulunduğu belediye üzerinden yapılabiliyor. Ödeme işlemini PTT ile havale ile ya da emlak vergisi mükellef numarasını kullanıp gerçekleştirebilmek de mümkün. Ayrıca E-Belediye sistemiyle de ödemeler gerçekleşebiliyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kabine ve MYK yüz yüze toplanacak
30 Mayıs 2020 06:50		 Hazine haziran-ağustos döneminde 82 milyar lira borçlanacak
29 Mayıs 2020 21:55
3 kamu bankasından finansman atağı
29 Mayıs 2020 09:34		 100 bin sosyal konutta temel atılıyor
29 Mayıs 2020 08:23
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
28 Mayıs 2020 15:38		 Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması
28 Mayıs 2020 00:16
Koronavirüs, prefabrik evlere ilgiyi artırdı
27 Mayıs 2020 08:25		 İstanbul'da 116 bin konut dönüşüyor
27 Mayıs 2020 07:49
İranlılar, Türkiye'den konut alımında 1. sırada
26 Mayıs 2020 19:04		 Faiz, 9 toplantı sonrasında 1.575 puan indi
22 Mayıs 2020 09:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
Cuma Namazından geri kalan hüzünlü fotoğraf
İşte LGS sınavının nasıl yapılacağına dair detaylar
2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
Adliyelerde, kalem odasında 4 m2'ye bir personel düşecek
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Marketler bugün açık olacak
Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş
Kamuda korona etkisi analizi
Kabine ve MYK yüz yüze toplanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cuma namazı 1
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 1
istanbul 1
Seyahat yasağının kaldırılması 2
pazar gününü evde geçirmek 1
ıslak yün fobisi 1
yurt 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
27.05.2020 gelir vergisinin yükseltilmesi 3
kim korkar sosyal fobiden 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam