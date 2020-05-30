Emlak verginizi o tarihe kadar ödemeyi unutmayın

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi devam ediyor. Son gün 1 Haziran. Bu tarihleri kaçıran vergi mükellefleri için ise cezai işlem uygulanacak. Vergi dönemini geçiren mükelleflerden her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı istenecek. Arsa, bina, arazi gibi taşınmazlardan her yıl iki taksit şeklinde alınan emlak vergisini gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçtiğimiz yıl gayrimenkul alanlar ödeyecek.

İŞSİZE ÖDEME YOK

Emlak vergisinden muaf olanlar da var. Bunlar hiçbir gelir olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, işsizler, gaziler, engelliler, dul ve yetimler olarak sıralanıyor. Bu kişilerin emlak vergisi ödemeleri durumunda bunu geri alma hakları bulunuyor. Ancak bunun için belirlenen sürede başvurması şart koşuluyor. Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen emlak vergisi iadesi 5 yıllık süreyi kapsayacak şekilde yapılıyor. Başvurular da belediyeler üzerinden yapılıyor.

ÖDEME AĞI GENİŞ

Emlak vergisi ödemesi emlakın bulunduğu belediye üzerinden yapılabiliyor. Ödeme işlemini PTT ile havale ile ya da emlak vergisi mükellef numarasını kullanıp gerçekleştirebilmek de mümkün. Ayrıca E-Belediye sistemiyle de ödemeler gerçekleşebiliyor.