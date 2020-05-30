SiHA'lar maliyeti yüzde elli düşürdü
|30 Mayıs 2020 07:30
|Yazdır
Mavi Vatan stratejisindeki kararlılık, Ege ve Akdeniz'de askeri görev ihtiyaçlarını katladı. Gemilerin yanı sıra deniz karakol uçaklarının uçuş saatleri arttı. Bu artış, insansız hava araçlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20 olarak gerçekleşti. İHA'lar envantere girmemiş olsaydı, bu oran çok daha yüksek seyredecekti. İHA'ların devreye girmesiyle birlikte deniz karakol uçaklarının uçuş süresinden yüzde 50 tasarruf edildiği hesaplandı.
MALİYETİ DÜŞÜRDÜ, RİSKİ SIFIRLADI
Sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarından sonra Libya'da Rus sistemlerini etkisiz hale getiren başarısıyla göz dolduran Türk insansız hava araçları, artan tehditlere karşı maksimum operasyonel seviyede görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde operasyonel maliyetlerine büyük katkı sağladı. Başta keşif/gözetleme olmak üzere çok daha maliyetli olan savaş uçaklarının yaptığı görevlerin İHA/SİHA sistemleriyle yerine getirilmesiyle operasyonel maliyetlerde düşüş yaşandı. Özellikle bazı kritik görevlerde İHA/SİHA kullanımı operasyonel risk unsurunu da ortadan kaldırdı.
Kıymet Sezer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Deniz Kuvvetlerinden 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' tatbikatı
30 Mayıs 2020 09:26
|18 yaş altı tatil yapabilecek mi?
30 Mayıs 2020 08:31
|YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuru için duyuru
30 Mayıs 2020 08:04
|'Korona' ile ilgili 14 marka başvurusu
30 Mayıs 2020 07:36
|Sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Marketler bugün açık olacak
30 Mayıs 2020 00:27
|Adliyelerde, kalem odasında 4 m2'ye bir personel düşecek
30 Mayıs 2020 00:21
|Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
30 Mayıs 2020 00:02
|KYK yurtlarında yaz döneminde kalınmayacak
29 Mayıs 2020 23:26
|Huzurevlerinde 14 günlük vardiya devam edecek
29 Mayıs 2020 22:31
|Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
29 Mayıs 2020 21:44