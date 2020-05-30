1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kabine ve MYK yüz yüze toplanacak

Hükümet, normalleşme sürecine ilişkin yeni adımlar atarken, Ankara siyaseti de kontrollü olarak eski düzenine dönmeye başlıyor
 30 Mayıs 2020 06:50
Yazdır
Kabine ve MYK yüz yüze toplanacak

Koronavirüs tedbirleri dahilinde en durgun günlerini yaşayan Ankara siyaseti, normalleşme sürecine ilişkin atılan yeni adımlarla önümüzdeki haftadan itibaren tekrar hareketlenecek. 18 Mart'tan beri çalışmalarını İstanbul Huber Köşkünden yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantılarını ise telekonferans üzerinden gerçekleştiriyordu. Erdoğan, önümüzdeki hafta Ankara'ya dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra Kabine ve MYK toplantısını yüz yüze gerçekleştirecek. Çarşamba günü gerçekleştirilecek MYK toplantısı daha geniş olan MKYK toplantı salonunda yapılacak. Koronavirüs süreci boyunca dokuz defa video-konferans metoduyla İstanbul'da gerçekleşen kabine toplantısı da bu hafta içi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek. Toplantılar, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak. Öte yandan, 2 Haziran itibarıyla çalışmalarına başlayacak olan Meclis'te de hazırlıklar başladı.

TBMM yerleşkesine, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde getirilen ziyaretçi yasağı ise 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Damla Peker

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emlak verginizi o tarihe kadar ödemeyi unutmayın
30 Mayıs 2020 06:40		 Hazine haziran-ağustos döneminde 82 milyar lira borçlanacak
29 Mayıs 2020 21:55
3 kamu bankasından finansman atağı
29 Mayıs 2020 09:34		 100 bin sosyal konutta temel atılıyor
29 Mayıs 2020 08:23
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
28 Mayıs 2020 15:38		 Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması
28 Mayıs 2020 00:16
Koronavirüs, prefabrik evlere ilgiyi artırdı
27 Mayıs 2020 08:25		 İstanbul'da 116 bin konut dönüşüyor
27 Mayıs 2020 07:49
İranlılar, Türkiye'den konut alımında 1. sırada
26 Mayıs 2020 19:04		 Faiz, 9 toplantı sonrasında 1.575 puan indi
22 Mayıs 2020 09:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
Cuma Namazından geri kalan hüzünlü fotoğraf
İşte LGS sınavının nasıl yapılacağına dair detaylar
2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
Adliyelerde, kalem odasında 4 m2'ye bir personel düşecek
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Marketler bugün açık olacak
Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş
Kamuda korona etkisi analizi
Kabine ve MYK yüz yüze toplanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idal 1
bugün yazasım yok 1
duyar kasmak 1
kamer genç 1
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
pazar gezmesi 1
kabak 1
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam