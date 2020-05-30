'Korona' ile ilgili 14 marka başvurusu
|30 Mayıs 2020 07:36
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Yaklaşık 10 yıldır Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke unvanını elinde bulunduran Türkiye, koronavirüs salgını döneminde de bu alanda farkını ortaya koydu. Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) "korona" adı içeren 14 marka başvurusu yapıldı. Bunlar içinde en dikkat çekenleri "Koronalım", "Korona günlerinde aşk", "Korona elbisesi" ve "Koronasavar" markaları oldu. "Koronalım" markasının "Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online internet sitesi sağlama hizmetleri" için alındığı öğrenildi. Bir diğer ilginç marka başvurusu ise "Korona günlerinde aşk" adıyla yapıldı.
Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri için alınan isim hakkı, aynı zamanda "Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri" için de kullanılabilecek. Yapılan diğer başvuruların ise korona, korona elbisesi, antikorona, korona takip sistemi, korona siperi, korona dezenfekte ilacı gibi çeşitli adlar altında yapıldığı görüldü.
Osman Çobanoğlu
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