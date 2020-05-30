YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuru için duyuru
YKS'ye Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 30 Mayıs Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru
|30 Mayıs 2020 08:04
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YKS'ye Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 30 Mayıs Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru
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