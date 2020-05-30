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'Cinayetin zaman aşımı olmaz'

Şişli'deki evlerinde 20 yıl önce öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katili hala bulunamadı. Cinayetin ardından ne suç aletine, ne parmak izine, ne de katile ulaşılabildi. Vahşetten 14 yıl sonra ise Çağla'nın tırnakları arasında katilin DNA izi bulundu. Bu iz 102 kişiden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı ama sonuç çıkmadı.
 30 Mayıs 2020 08:49
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'Cinayetin zaman aşımı olmaz'

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre:

Cinayet yıllardır çözülemezken dosyanın zaman aşımına uğrayarak kapatılmasına günler kaldı. 5 Haziran'da zaman aşımına uğrayacak dosyanın kapanmaması gerektiğini söyleyen anne Gülnur Tuğaltay, Milliyet'e konuştu.

Gülnur Tuğaltay şunları söyledi: "Dosyada geçen yıllar içinde herhangi bir gelişme yaşanmadı. Ancak ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Kızımın doyasının kapanmasına 6 gün kaldı, panik halindeyim nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum. Cinayette zaman aşımının olmaması ilgili bir yasa tasarısı gündemdeydi ama hayata geçirilmedi. Bu yasa tasarısının hayata geçirilmesi için CİMER'e de mesaj attım. Farklı platformlarda da sesimi duyurmaya çalıştım. Ama bir şey değişmedi. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Biri kalkıp birinin canını alacak ve 20 yıl geçtikten sonra her şey bitecek öyle mi? Ben bunu kabul etmiyorum."

'Dosya kapanmasın'

Gülnur Tuğaltay, şunları söyledi: "Ben 20 yıldır kızımın katili ya da katillerinin bulunması için mücadele veriyorum. Ben bu duyarlılığı devlet büyüklerinden de bekliyorum. Kendilerini 20 yıldır kızının katilini arayan bir annenin yerine koysunlar. Bu dosyalar zaman aşımına uğramasın. İlk gelen olay yeri inceleme ekibin detaylı çalışmadığını gördük. Birçok çalışmayı atlamışlar. Kan izinde lastik ayakkabı izleri çıkmış ancak bu ayakkabılar incelenmemiş. Konuyla ilgili herhangi bir bilgisi olan bana, emniyete, savcılığa başvursun. Güvenliklerinden endişe duyuyorlarsa, gerekli önlemleri de aldırtırım. Yeter ki katil bulunsun, 'Dosya kapandı' denilmesin."
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