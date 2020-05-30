Kamuda korona etkisi analizi

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Tüm bakanlık ve kamu kurumlarını kapsayan çalışma çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı'nda oluşturulan platformdaki veriler üzerinden taşra dahil kamudaki tüm plan-projeler değerlendirilecek. Normalleşme sürecinde hangi proje ve planların sürdürüleceği, iptal olanların yerine yeni nasıl adımlar atılacağı tek tek belirlenerek, takvime bağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı, tüm bakanlık ve kamu kurumlarında, merkez ve taşra teşkilatları da dahil, koronavirüs salgını döneminde ertelenen veya iptal edilen plan ve projelerin tamamı için analiz çalışması başlattı. Çalışma ile koronavirüsün kamuya olan etkisi ölçülecek.

Hazırlanacak raporlara göre, normalleşme döneminde ve virüsün tamamen ortadan kalkmasından sonra adım atılması gereken adımlar planlanacak.

Koronavirüs salgını sonrası "hangi projeler hayata geçecek", "iptal edilenlerin yerine ne konulacak", "hangi konularda inisiyatifler alınacak" kısa ve orta vadeli hazırlıklar da yapılacak. Kamunun izleyeceği yol da buna göre belirlenecek. Bu plan ve projelerle ilgili takip oluşturulan platform üzerinden Cumhurbaşkanlığı tarafından takip ve kontrol edilecek.