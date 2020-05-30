Prof. Ateş Kara: Dokunarak bulaşma ihtimali çok az
|30 Mayıs 2020 09:29
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Kara "Başlangıçta, virüsle ilgili bilgilerimiz daha kısıtlıydı. Bununla nasıl savaşağımız konusunda da elimizdeki verilerimiz azdı. Geldiğimiz noktada fiziki olarak aramızdaki mesafeyi koruduğumuz müddetçe virüsün bana artık gelme ihtimalinin çok az olduğunu söyleyebiliyorum" dedi. İlk bilgilerin aksine dokunma yoluyla bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Kara "Bu hastalığın bulaşında esas olan damlacıktır" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı televizyon programında son dönemde açıklanan sayıların aynı düzeyde devam ettiğini belirtti.
Kara, "Tanı koymadaki başarımız devam ediyor. Yakaladığımız vakaların etrafında filyasyona da başarıyla devam ediyoruz. Bundan sonra aşağıya inişimiz belki biraz daha yavaş olacak" dedi. Hastanede ve yoğun bakımdaki hasta sayılarında azalmanın devam etmesinin de önemli olduğunu söyleyen Kara "Hep beraber kurallara, maskemize, mesafemize, hijyenimize en çok dikkat edeceğimiz dönemdeyiz. Aksamalarımız olursa bu rakamlarda küçük küçük, bazen daha büyük oynamalar olabilir" diye konuştu.
Pozitif çıkma oranındaki artış
Kara, test yapılanlarda pozitif çıkma oranının artmasıyla ilgili olarak da testlerin hastalık olasılığı yüksek bir gruba yapılıyor olabileceğini söyledi. Kara "Eğer ben çok tanımlayarak yapıyorsam o zaman bazı vakaları atlıyorum anlamına gelebilir bu. O zaman bu oran yükselir. Ama bu önümüzdeki hafta da böyle devam ederse test sayımızı ya da uygulamamızı değiştirmemiz gerekir" dedi.
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