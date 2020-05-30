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Uzaktan eğitim 'iletişim'i kesti

TEGV'in yaptığı araştırmaya göre; uzaktan eğitim alan öğrencilerin yüzde 51'i öğretmenleriyle nadiren iletişim kuruyor. Yüzde 39'u arkadaşlarıyla hiç görüşmüyor
Uzaktan eğitim 'iletişim'i kesti
 30 Mayıs 2020 09:37
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Uzaktan eğitim 'iletişim'i kesti

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) koronavirüs döneminde başlayan uzaktan eğitim sürecinde çocukların ve velilerin tecrübelerini değerlendirmek amacıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, 31 şehirden 368 TEGV velisiyle yapıldı. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 54'ünün 1-2 çocuğu, yüzde 34'ünün 3'ten fazla çocuğu, yüzde 12'sinin ise 5'ten fazla çocuğu var. Dün TEGV Genel Müdür Sait Tosyalı ve Eğitim Programları Müdürü Devrim Uygan Deniz katılımıyla yapılan online basın toplantısında rapordan ilginç veriler paylaşıldı. Onlardan öne çıkanlar şöyle:

EBA'yı her gün düzenli olarak takip eden çocukların oranı yüzde 69. Bu takibin yüzde 83'ü televizyon kanalları üzerinden yapılıyor. EBA çevrimiçi portal üzerinden asenkron eğitim takibi oranı 47, canlı ders katılım oranı ise yüzde 11.

Velilerin yüzde 47'si EBA'yı düzenli, yüzde 36'sı belirli aralıklarla takip ediyor.

Çocukların yüzde 37'si velisinden destek istiyor. Destek yoğunlukla Matematik ve problem/test çözme, araştırma ödevleri ve İngilizce alanlarında yoğunlaşıyor.

Çocukların Yüzde 50'si uzaktan eğitimde, bilgisayar, yüzde 59'u cep telefonu, yüzde 28'i tablet kullanırken yüzde 4 ise hiçbir araç kullanmıyor.

Çocukların hafta içi öğretmenleriyle düzenli olarak görüşme oranı yüzde 48, haftada 1-2 gün görüşme oranı yüzde 31, geçen 1,5 ayda yalnızca 1 ya da 2 kez görüşme oranı ise yüzde 21. Düzensiz ve nadiren iletişim kuranların toplam oranı yüzde 51.

Davranışları değişti

Çocukların yalnızca yüzde 3'ü öğretmenleriyle ile sohbet ediyor.

Geçen 1,5 aylık süre içerisinde çocukların yüzde 7'si öğretmenleriyle; yüzde 39'u ise arkadaşlarıyla iletişim kurmadı.

Çocukların yüzde 20'sinde davranış değişimi oluştuğu bildirildi. Çocukların yüzde 11'inde sıkılma, yüzde 9'unda ani duygu durum değişiklikleri, yüzde 9'unda yerinde duramama, yüzde 7'sinde ise sürekli telefon kullanma gibi duygusal ve psikolojik etkiler görüldü.

'Ücretisiz tablet dağıtılmalı'

TEGV araştırma sonucuna göre, iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak ve uzaktan eğitimi toplumun her kesiminde normalleştirmek için birtakım çözüm önerileri de sundu. Bu öneriler ise şöyle:

Korona döneminde tecrübe edilen ve başarılı sonuçlar alınan yüz yüze eğitimde, canlı sınıf modeline ihtiyaç duyuluyor. Bu model için toplumun her kesiminin alım gücüne uygun olarak fiyatlandırılmış basit tabletlerin piyasaya sürülmesine ve internet erişiminin kamu ve özel sektör iş birliğiyle düşük gelirli bölgelerde ücretsiz olarak sağlanmasına ihtiyaç var.

Eğitim sisteminde kitap, defter gibi geleneksel araçların yerini, tabletlerin alması konuşulmaya başlanmalı. Normal zamanda ve bu gibi kriz anlarında eğitsel araçların devamlılığı sağlanmalı.

Çocukların İngilizce ve matematik alanında yalnız çalışmaları daha zor. Bir yetişkin desteğine daha fazla ihtiyaç duyulan bu alanlarda verimli etüd modelleri çalışılmalı.
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