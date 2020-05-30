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Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.
 30 Mayıs 2020 09:40
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Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölge genelinde, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ile Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, hava sıcaklıkları şöyle:

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Erzurum, Ardahan'da 4, Ağrı'da 6, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 31, Erzincan ve Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Ardahan ve Erzurum'da 20 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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