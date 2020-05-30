'Korona meslek hastalığı sayılsın' başvuru



Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: İzmir'de bir fabrikada işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Muharrem İdiz (55), 23 Mart'a kendini yorgun hissedince iş yerinden izin istedi. Bir hafta evde dinlenen İdiz, 1 Nisan'da nefes darlığı çekmeye başlayınca İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bir gün hastanede kalan İdiz 2 Nisan günü koronavirüsten hayatını kaybetti. İdiz'in ölümüyle ilgili işveren ve hastane tarafından meslek hastalığı bildirimi yapılmadığı için İdil'in ailesine SGK aylığı bağlanmadı.

SGK'YA BAŞVURDULAR

Bunun üzerine İzmir Tabip Odası bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Sağlık çalışanlarının koronavirüs pandemisinde en riskli grup içerisinde yer aldığı ve sağlık hizmeti sunarken koronavirüse yakalanma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtilen dilekçede, "Bu koşullar altında COVID-19'a yakalanmış olan sağlık çalışanları, doğrudan meslek hastalığına yakalanmış sayılmalıdır" ifadesi kullanıldı. Dr. Muharrem İdiz'in görevini icra ederken koronavirüse yakalandığı belirtilen dilekçede İdiz'in meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinin tespit edilmesi ve ailesine aylık bağlanması talep edildi.

'KARAR EMSAL OLUR'

Başvurunun reddedilmesi durumunda önce Yüksek Sağlık Kurulu'na daha sonra mahkemeye başvuracaklarını söyleyen İzmir Tabip Odası Avukatı Mithat Kara, "SGK daha önce yayımladığı bir genelgede koronavirüsün bulaşıcı bir hastalık olduğunu, koronavirüse yakalanan kişilere salgın kapsamında provizyon verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu durum İdiz'in ailesine aylık bağlanması yönünde teşkil etmektedir. Dr. Muharrem İdiz işini yaparken koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti. Dolayısıyla koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesini ve İdiz'in ailesine aylık bağlanmasını talep ediyoruz. Talebimiz kabul edilirse bu durum koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden diğer sağlık çalışanları için bir emsal teşkil edecektir. Ayrıca SGK'nın genelgesini geri almasını ve sağlık çalışanlarının can kaybıyla sonuçlanan koronavirüse yakalanmalarını, meslek hastalığı olarak değerlendirmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

KARDEŞİ DE VİRÜSTEN ÖLDÜ

Dr. Muharrem İdiz'in kardeşi Dr. Nuri İdiz de abisinin ölümünden 18 gün sonra 20 Nisan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. İzmir Tabip Odası Dr. Nuri İdiz ailesine de aylık bağlanması için başvuruda bulunacağını bildirdi.

GÖREV BAŞINDA YAKALANDI

Babasının çalışırken koronavirüse yakalandığını söyleyen Dr. İdiz'in kızı Esra İdiz, "Koronavirüs yayılmaya başladığında babam işine devam etti. Her gün işyerinde birçok kişiyi muayene edip koronavirüsle ilgili eğitimler verdi. Babam sabah işe gider, iş bitiminde eve gelirdi. O dönemde kimseyle görüşmedi. Görevinin başındayken koronavirüse yakalandı. 23 Mayıs'ta işe gitti. Kendini çok yorgun hissettiği için eve erken geldi. Bir hafta sonra solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. 1 Nisan'da hastaneye götürdük. 2 Nisan'da da hayatını kaybetti" dedi.