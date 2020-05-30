Batman'ın Kozluk ilçesinde bir apartman ve bir ev karantinaya alındı
|30 Mayıs 2020 10:30
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Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için Tepecik Mahallesi'nde bir apartman ve Duygulu köyünde bir hanenin karantina altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Belirtilen adreslere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır." denildi.
Öte yandan Kars'ın Selim ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bozkuş köyünde Kovid-19 uygulaması başlatıldı.
Karantina tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
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