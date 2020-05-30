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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 30 Mayıs 2020 10:16
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildiği belirtildi.

Düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı
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