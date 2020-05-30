Gaziantep'te tedbirlere uymayanlara cezai işlem devam ediyor

YURDA DÖNMEYEN MEMURUN GÖREVİNE HANGİ HALDE SON VERİLİR? Milli Eğitim Bakanlığının bir valiliğe verdiği görüş yazısına göre, yurt dışında olup da aylıksız izni sona eren memurun, ülkeye dönmek için hiç gayrette bulunmamışsa (uçak bileti alıp almadığı, diş temsilciğimiz nezdinde girişimde bulunup bulunmadığı gibi) görevine son verilebilecektir.