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Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçişteki kısıt kaldırıldı

Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.
 30 Mayıs 2020 10:51
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Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçişteki kısıt kaldırıldı

Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama

"Türk Yükseköğretim sistemini yarınlara hazırlayabilmek maksadıyla; ayrıca son yıllarda başlattığımız kalite eksenli büyüme yolundaki kazanımlar sürecinin kesintiye uğramaması, yabancı uyruklu öğrenci sayılarımızdaki olağanüstü artış başta olmak üzere uluslarasılaşma yolunda katettiğimiz mesafeyi kaybetmemek ve üniversitelerimizi bu küresel değişime, yeni ve zor döneme hazırlıklı kılabilmek, yükseköğretimi uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yeni ve yenilikçi kararlar almış bulunmaktayız."

"Bugün açıkladığımız kararlar küresel salgın sürecinde yurt dışında okuyan Türk öğrenciler ile ülkemize yabancı uyruklu öğrencilerin gelmesine yönelik önemli düzenlemeleri içermektedir."

"Haftaya uzaktan öğretim ile ilgili kararlarımızı ve düzenlemelerimizi kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz."

Anadolu Ajansı
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