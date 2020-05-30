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HAVELSAN'dan kalabalık alanlarda elektronik takip

HAVELSAN, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı, TBMM, sağlık kurumlarının aralarında bulunduğu yerlerde 200 civarında yeni nesil kızılötesi termal kamera kurulumu gerçekleştirdi
 30 Mayıs 2020 11:05
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HAVELSAN'dan kalabalık alanlarda elektronik takip

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başta olmak üzere Türkiye'nin kritik kurumlarında ve pandemi hastanelerinde yeni nesil kızılötesi termal kamera kurulumunu gerçekleştiren HAVELSAN, normalleşme dönemi için uzaktan algılama yazılımını da bu kameralara entegre etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19 vakalarının tespiti ve yayılma hızının düşürülmesi amacıyla, salgının en yoğun olduğu mart-nisan döneminde 200 civarında termal kameranın kurulumunu yaparak kritik kurumların salgından korunmasında önemli rol oynayan HAVELSAN, termal kameralarına yazılım güncellemesi yaptı.

HAVELSAN'ın yeni nesil kızılötesi termal kameraları hali hazırda Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Bilkent Şehir Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve vakıf bağlı ortaklıklarında kullanılıyor.

Yeni nesil kızılötesi termal kamera ekranlarında, kişinin termal görüntüsü dışında gerçek görüntüsü de eş zamanlı görülebiliyor. Bu termal kameralar 4 metre mesafeye kadar ve 0,1 derece hassasiyette ölçüm yapabiliyor. Bu sayede kişinin çok yüksek hassasiyetle ölçülen yüz sıcaklığı, yüz algılama algoritması sayesinde tespit edilen kişi görüntüsünün üzerinde görülebiliyor.

1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamalarının kalkması ve alışveriş merkezi, restoranlar, cafeler gibi insanların bir arada bulunduğu alanların açılması, yeni tedbirleri de beraberinde getirirken, HAVELSAN'ın geliştirdiği yeni sistemle bu tedbirlerin uygulanması kolaylaşacak. HAVELSAN, geliştirilen sistemi, alışveriş merkezlerine, okullara, kamu kurumlarına ve insanların toplu olarak bir arada bulunduğu yerlere kurma çalışmalarını sürdürüyor.

- Tedbirler otomatikleşecek

HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem sayesinde ilk aşamada giriş ve çıkışlarda otomatik ateş ölçümünün yapılması ve ateşi yüksek olan kişilerin otomatik tespiti; giriş ve çıkışlarda ve toplu dolaşım alanlarında maske takılı olup olmadığının otomatik kontrolü, maske takılı olmaması durumunda lokasyon bazlı uyarı verilmesi; sosyal mesafenin korunması için toplu dolaşım alanlarında kişi yoğunluk tespiti ve yoğunluğun belirtilen limitten fazla olması durumunda alarm üretilmesi; giriş ve çıkışlarda kişi sayımı, bu sayede içeride bulunan anlık kişi sayısı ölçümü ve bu sayının belli bir değerin üzerine çıkması sonucu alarm üretimi gerçekleştirilecek.

İkinci aşamada Sağlık Bakanlığı ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması entegrasyonu sonrasında giriş çıkışlara konulan akıllı cihazlarla toplu alanlara kişi sağlık girişinin uygunluğunun tespiti; yürüyen merdivenlere takılan cihazlarla otomatik el bantlarının dezenfeksiyonu; toplu alanlara yerleştirilen kiosklarla maske temini, el dezenfeksiyon ünitesi entegrasyonu sağlanacak.

Demo çalışmaları tamamlanan uzaktan algılama sisteminin alışveriş merkezi gibi kapalı alanlara kurulum çalışmalarına devam ediliyor.

- "Çok daha güvenli bir ortam oluşturulacak"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirlerin başladığı ilk günlerde çok hızlı davranarak kritik kurumların termal kameralı algılama ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Yeni normale geçiş döneminde ise geliştirdikleri yeni uzaktan algılama sistemiyle otomatik olarak birçok kontrolün yapılmasını sağlayacaklarını ifade eden Atalay, bu sayede toplu alanlarda çok daha güvenli bir ortam oluşturacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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