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Yurtdışına para kaçıranlara suçüstü!

Pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurt dışına çıkarmak isteyenleri MASAK yakaladı. Hesaplara bloke konuldu
 30 Mayıs 2020 11:06
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Yurtdışına para kaçıranlara suçüstü!

MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, pandemi sürecinde yurt dışına gönderilmek istenen 100 milyon liraya yakın kripto parayı tespit ettiklerini açıkladı. Bu paralardan bazılarının Amerikan borsasına göndermeye çalışıldığına dikkat çeken Kurt, "Yüzde 40'a yakını sadece bir şirket grubuna ait. Bu grubun hesaplarına bloke konuldu, inceleme başlatıldı. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bunların hepsini ifşa edeceğiz" dedi.

Süreçte yurt dışına para çıkarmaya çalışanlar arasında hem bireysel mevduat sahipleri hem de firmaların olduğunu belirten Kurt, bunları tek tek açıklayacaklarını söyledi.

"Pandemi sürecinde yaklaşık 100 milyonluk kripto para var yurtdışına gönderilmek istendi" diyen MASAK Başkanı Kurt, bu tutarın yüzde 40'ının bir şirket grubuna ait olduğunu söyleyerek, "Bu şirketin hesaplarına bloke koyuldu, inceleme başlatıldı. "Türkiye'de kripto para borsası ve bankalar üzerinden transfer yapıyor. Bankalarla işbirliğimiz kesintisiz sürüyor. Çok sıkı tutuyoruz, yetkilerimiz var. Yükümlülük denetimi yapacağız. Kripto para konusunda az işlem bildirimi gönderenlere ilişkin. Sistemli denetim elemanları göndereceğiz. Bu konuda ihmali olanlara ağır para cezaları gelecek" diye konuştu.
Sabah
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