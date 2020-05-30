Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|30 Mayıs 2020 11:20
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