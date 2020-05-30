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Seyahat kısıtlamasının kalkması bilet satışlarını artırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldığını duyurmasının ardından, bilet satışlarında artış yaşandı.
 30 Mayıs 2020 11:44
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Seyahat kısıtlamasının kalkması bilet satışlarını artırdı

Kayseri'de online bilet satan firmanın üst yöneticisi Yaşar Çelik, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'da kaldırılacağını açıklamasının ardından, bilet rezervasyonlarının arttığını, otogarlarda da hareketlilik yaşanmaya başladığını belirtti.

Perşembe ve cuma günlerinde gerçekleşen bilet satışlarıyla geçen yılın aynı döneminin yüzde 50'sine ulaşıldığını aktaran Çelik, "Nisan ayında sektörde bilet satışı sıfırken, mayısta geçen yılın aynı ayının yüzde 10'nunu gördük. Kabine toplantısı sonrası ise Türkiye'nin her yerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Otobüslerde olduğu kadar yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için de bu durum geçerli. İç pazarda gerçekleşen bu artışın, Kurban Bayramı'nın etkisini de göz önünde bulundurarak, temmuz ve ağustosta hızlanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "HES kodu dönemi başlayacak"

Birçok alanda olduğu gibi seyahat, turizm konusunda da normalleşme sürecine gidildiğini anımsatan Çelik, "Bunlardan biri de Hayat Eve Sığar (HES) kodu. Bu kod iç hat uçuşları için bir zorunluluktur. Sağlık Bakanlığınca seyahatine onay verilmeyen vatandaşlar uçuşlara kabul edilmeyecek. Otobüsler için de gelecek hafta itibariyle HES kodu dönemi başlayacak. Bu süreçte hem firmaların hem de kullanıcıların bu uygulamayı kullanmakta zorluk çekmediğini gözlemledik. Aynı zamanda otobüs firmaları da araçlarında mesafeli koltuk, dezenfektasyon, maske, siper ve eldiven gibi tüm önlemleri aldı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Online seyahat bileti alımları artacak"

İnternet üzerinden alışveriş yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ile daha da arttığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kişiler bu dönemde zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı için alışveriş alışkanlıklarımız da dijitale kaydı. Bu yöntem ile tanışmayan vatandaşlar bile bu dönemde online kanallara başvurdu. Bu durum, online bilet sektörüne de olumlu etki edeceğe benziyor. İlerleyen dönemde virüsün seyri ile hareketlenecek seyahat sektöründe online seyahat bileti alımlarının daha da artacağını ön görüyoruz."
Anadolu Ajansı
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