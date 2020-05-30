Sızma girişiminde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|30 Mayıs 2020 12:09
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Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/Eq0MOHI5YYT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
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