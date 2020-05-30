THY, 1 Haziran'da 5 ile uçuş düzenleyecek
|30 Mayıs 2020 12:11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu: "İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak, diğer havalimanları uçuşlara kademeli açılacak."
THY 1 Haziran'da İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Trabzon seferlerine yeniden başlıyor.
Türk Hava Yolları'nın 5 ile seferleri yeniden başlıyor. 1 Haziran'da İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Trabzon uçuşları yeniden başlayacak.
Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.
İstanbul Ankara arası uçuşta Ekonomi bilet fiyatları 191 TL'den satışa sunuldu
THY yurt dışı bilet satışlarına da başladı.
Pegasus Havayolları da, 1 Haziran tarihinde uçuşlara başlayacağını açıklamıştı.
Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız.Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 30, 2020
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