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THY, 1 Haziran'da 5 ile uçuş düzenleyecek

THY 1 Haziran'da İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Trabzon seferlerine yeniden başlıyor.... Pegasus 1 Haziran itibariyle İstanbul'dan İzmir,Antalya ve Trabzon'a uçuşlara başlayacak. 4 Haziran'da ise toplamda 23 şehire uçuş düzenleyecek.
 30 Mayıs 2020 12:11
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THY, 1 Haziran'da 5 ile uçuş düzenleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu: "İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak, diğer havalimanları uçuşlara kademeli açılacak."

THY 1 Haziran'da İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Trabzon seferlerine yeniden başlıyor.

Türk Hava Yolları'nın 5 ile seferleri yeniden başlıyor. 1 Haziran'da İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Trabzon uçuşları yeniden başlayacak.

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

İstanbul Ankara arası uçuşta Ekonomi bilet fiyatları 191 TL'den satışa sunuldu

THY yurt dışı bilet satışlarına da başladı.

Pegasus Havayolları da, 1 Haziran tarihinde uçuşlara başlayacağını açıklamıştı.
DHA
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