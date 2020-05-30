Özdil'in eşinin üzerine kayıtlı Bodrum'daki villada yıkım başladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı villanın bir bölümünde, imara aykırılık olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi başlatıldı.
|30 Mayıs 2020 12:18
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İlçede kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı Bitez Aktur Sitesi'ndeki villanın bir bölümünde imara aykırılıklar tespit edildi.
Bunun üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri, söz konusu adreste çalışma yürüttü.
Bir süre önce mühürlenen villanın giriş kısmında imara aykırı olduğu tespit edilen bölümde ilk aşamada kiremitler söküldü.
Sonrasında yıkım çalışmalarına başlandı.
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