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Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü

Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü
 30 Mayıs 2020 12:29
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Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.
DHA
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