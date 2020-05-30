Karadayı'nın ölümü sonrasında bu şiiri paylaştı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın ölümü sonrasında Cengiz Numanoğlu'na ait şiiri paylaştı
|30 Mayıs 2020 12:33
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın ölümü sonrası sosyal medya hesabından "Ey Mevta" adlı bir şiiri yayınladı.
İşliyen, "Ne kadar büyüktü dindara kinin. Hacıya, hocaya uzardı dilin. Konuşsana mevta, bitti mi pilin? Oksijen tüpleri yok tabutların, söyle de bir nefes versin putların" dizelerinin bulunduğu şiiri paylaştı.
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