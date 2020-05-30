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Karadayı'nın ölümü sonrasında bu şiiri paylaştı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın ölümü sonrasında Cengiz Numanoğlu'na ait şiiri paylaştı
 30 Mayıs 2020 12:33
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Karadayı'nın ölümü sonrasında bu şiiri paylaştı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın ölümü sonrası sosyal medya hesabından "Ey Mevta" adlı bir şiiri yayınladı.

İşliyen, "Ne kadar büyüktü dindara kinin. Hacıya, hocaya uzardı dilin. Konuşsana mevta, bitti mi pilin? Oksijen tüpleri yok tabutların, söyle de bir nefes versin putların" dizelerinin bulunduğu şiiri paylaştı.
Memurlar.Net
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