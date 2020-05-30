Muharrem İnce şov mu yaptı? 'Bilgi vermiştik' açıklaması
|30 Mayıs 2020 12:37
|Yazdır
Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınına konuk oldu.
Gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması başlayınca ara verildi.
Bu duruma kızan Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı yayında stüdyoyu terk etti.
Haber Global, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
"YAYIN ÖNCESİ SÖYLEDİK"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize "Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm" dedi.
Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terketti.
Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce'ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dışişleri'nden Yunanistan'ın 'Ayasofya' açıklamasına tepki
30 Mayıs 2020 12:52
|Karadayı'nın ölümü sonrasında bu şiiri paylaştı
30 Mayıs 2020 12:33
|Kamuda korona etkisi analizi
30 Mayıs 2020 08:57
|'Cinayetin zaman aşımı olmaz'
30 Mayıs 2020 08:49
|Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
30 Mayıs 2020 07:38
|Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Mayıs 2020 00:27
|30 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Mayıs 2020 00:02
|Muharrem İnce, canlı yayını terk etti
29 Mayıs 2020 23:39
|Erdoğan: Kendi hayatımızı da bu şehre adadık
29 Mayıs 2020 22:11
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı
29 Mayıs 2020 21:39