1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri'nden Yunanistan'ın 'Ayasofya' açıklamasına tepki

"Türkiye, Ayasofya'nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'ye aykırı hareket etmiştir"- "Ayasofya, Türkiye'nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir"
 30 Mayıs 2020 12:52
Yazdır
Dışişleri'nden Yunanistan'ın 'Ayasofya' açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunmasına ilişkin açıklamalarına, "Türkiye, Ayasofya'nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'ye aykırı hareket etmiştir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya yanıtında, Ayasofya'da her Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra Yunanistan'ın beyhude ve hiçbir sonucu olmayacak açıklamalar yapmaya devam ettiğini vurguladı.

"Avrupa'da minarelerden ezanların yükseldiği ve karşılıklı saygı ilkesinin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan'ın Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız olması bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir." ifadelerini kullanan Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bahane ederek Batı Trakya'da yüzyıllardır okunan ezanı susturmaya yeltenen çevrelerin çabalarının hala hafızalarda taze olduğuna dikkati çekti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, Ayasofya'nın ne dünya çapındaki abidevi niteliğine ne de 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'ye aykırı hareket etmiştir. Türkiye'nin bir miras unsuru olan İstanbul Tarihi Alanları'na gösterdiği titizlik ve özen sayesinde bu eserler bugünün nesillerine ulaşmıştır. Ayasofya, Türkiye'nin ve insanlığın önemli bir değeri olarak kalacak ve korunmaya devam edilecektir. Yunanistan'ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muharrem İnce şov mu yaptı? 'Bilgi vermiştik' açıklaması
30 Mayıs 2020 12:37		 Karadayı'nın ölümü sonrasında bu şiiri paylaştı
30 Mayıs 2020 12:33
Kamuda korona etkisi analizi
30 Mayıs 2020 08:57		 'Cinayetin zaman aşımı olmaz'
30 Mayıs 2020 08:49
Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
30 Mayıs 2020 07:38		 Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Mayıs 2020 00:27
30 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Mayıs 2020 00:02		 Muharrem İnce, canlı yayını terk etti
29 Mayıs 2020 23:39
Erdoğan: Kendi hayatımızı da bu şehre adadık
29 Mayıs 2020 22:11		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı
29 Mayıs 2020 21:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı15:13 - Ankara Eğitim Platformu, alınacak tedbirleri değerlendirdi15:08 - İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak15:05 - Memurlar, kısmi borçlanma yapabilir mi?15:03 - Kısıtlamanın ilk gününde başkent sokakları boş kaldı14:57 - İstilacı çekirgeler kıtalar arası ilerleyişini sürdürüyor14:51 - İzmir'de kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti14:49 - Parti mensuplarına hakaret eden tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay hapis14:37 - Şanılurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı14:20 - PKK'nın karargahı çöktü, 5 terörist etkisiz hale getirildi
14:19 - Bayburt'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü14:02 - Mehmet Çilingiroğlu'ndan Canan Karatay'a: Eğer yüreğiniz varsa!13:56 - Vergi dairesi çalışanı rüşvetten tutuklandı13:49 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor13:45 - Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı13:43 - Bursa'da 2 ayı teleferik istasyonuna indi13:41 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti13:37 - Ardahan'a buz pateni tesisi yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesi
Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
Rektör, tebdili kıyafetle 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı
Prof. Ateş Kara: Dokunarak bulaşma ihtimali çok az
Cuma Namazından geri kalan hüzünlü fotoğraf
İşte LGS sınavının nasıl yapılacağına dair detaylar
THY, 1 Haziran'da 5 ile uçuş düzenleyecek
Kamuda korona etkisi analizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamer genç 1
ıslak yün fobisi 1
padavra 1
27.05.2020 gelir vergisinin yükseltilmesi 1
cuma sabahı 1
senli benli olmak 1
Anne klasikleri 1
bugün yazasım yok 1
sakız çiğnemek 2
Videolu yemek tarifleri 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam