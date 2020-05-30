Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesi
|30 Mayıs 2020 12:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 1 Haziran itibariyle normalleşmeye geçileceğini duyurmuştu.
Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yayımlanan Genelge ile "Kamuda çalışanlardan 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı (Sadece e nabız sisteminde kronik hasta olduğu yazanlar) izinli sayılacaktır" denilmişti.
Peki, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar neler?
NTV'de yer alan habere göre, Tüberküloz, Kronik Viral Hepatitler, lösemi, anemi, pıhtışamk bozuklukları, şizofreni, sanrılı bozukluklar, zeka geriliği, hiperkinetik bozukluklar, Serebral Palsi, kalp ve kas hastalıkları, Vestibüler İşlev Bozuklukları, astım, kronik solunum yetmezliği, toksik karaciğer hastalığı, çölyak, kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, spina bfida, kromozom anomalileri, turner sendromu, Karaciğer Fibroz ve Sirozu, Ülseratif Kolit, Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik, Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları ve Ruam ve Melioidoz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesinde yer alıyor.İdari izinleri yeniden düzenleyen Genelge yayımlandı
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