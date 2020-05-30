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Rektör, tebdili kıyafetle 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite hastanesinde tebdili kıyafetle yaptığı denetim sayesinde 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı.
 30 Mayıs 2020 13:08
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Rektör, tebdili kıyafetle 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanarak, 21 Ocak 2019 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü olarak göreve başlayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, göreve geldikten 1.5 ay sonra tebdili kıyafet ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

REKTÖR ÖZEL TİM KURDU

Aldemir, iddiasına göre, Diyabetik Yara Bakım Ünitesi'nde kullanılan, 10 santimetre boyutundaki tek kullanımlık olan ve 1000 lira değerindeki 'Ultrasonik Cerrahi Probu' cihazının deforme olduğunu fark etti.

Şüphelenen Aldemir, aynı hastanede görev yapan doktor ve hemşirelerden, yolsuzlukla mücadele timi kurdu. Yapılan araştırmalar sonunda ise aynı cihazın, sterilize edilerek, 500 defa hastaneye satıldığını iddia etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

15 Mayıs günü, cihazı satan firma ile yolsuzluğa göz yuman doktor ve hemşireler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, şunları söyledi:

* Üretici firma sanki bunu sıfırmış gibi veriyor. Bizim kullanmamızı sağlıyordu. Bu da devleti 500 bin lira zarara sokmuş. Biz gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hem idari açıdan soruşturma başlattık hem de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ciddi bir operasyondu.

* Bazı yerlerden uyarı ve tehditler de aldık. Açık konuşmakta fayda var. Ben bu konuda hiç çekinmem. Devletini biraz fazla seven rektörlerden birisiyim. Asla geri adım atmam. Devletimin bir kuruşunu kimseye yedirmem. Herkes ayağını denk alsın.

"YOLSUZLUĞU FARK ETTİK ÖDEME YAPMADIK"

Herkesin bundan sonra daha dikkatli olacağını belirten Aldemir, şöyle konuştu:

* Öğretim üyelerimizde bu saatten sonra kendilerine çok daha güveniyorlar. Bizimle temasa geçen bütün medikaller ve bu işleri yaptığımız firmalar, ne kadar hassas olduğumuzu bildikleri için bundan sonra buna göre tavırla geliyorlar.

* Benimle birlikte yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele eden arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 500 bin liralık yolsuzluk var. Bu ödemeyi fark ettiğimiz için yapmadık.

* Konu savcılıkta derinlemesine inceleniyor. Bu üretici firma sadece bizim üniversiteyle çalışmıyor. Farklı üniversitelerle de çalıştıklarını fark ettik. Bu konuyu o üniversitelerdeki arkadaşlarla da paylaştık. YÖK'e de detaylı bilgi verdik.

"TEDBİLİ KIYAFETLE DOLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Zaman zaman tebdili kıyafet ile birimleri denetleyen Aldemir, sözlerini şöyle tamamladı:

* Sürekli tebdili kıyafetle gezen ve tüm birimleri denetleyen biriyim. Geçen yıl, Kuşadası'nda diş hekimliği polikliniğimizle ilgili bir duyum almıştım.

* Oraya gittim, hekimlerin olmadığını fark edince de polikliniği kapattım. Sonunda ne oldu? Biz şu anda uluslararası sağlık sertifikasına sahip olan tek diş hekimliği üniversitesiyiz. Onu kapattık ama ileride çok daha güzel bir açılış planlıyoruz.
DHA
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