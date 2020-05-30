Ardahan'a buz pateni tesisi yapılacak
|30 Mayıs 2020 13:37
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Masatlı, makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kışı karlı ve soğuk geçen Ardahan'da kışa yönelik yatırımlarla iklimi avantaja çevirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Halil Efendi Mahallesi'nde buz pateni pistinin yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Masatlı, "Kışı uzun ve karlı geçen illerden biriyiz. Dolayısıyla eğer biz kış memleketi isek o zaman kışa göre yatırımlarımız olmalı. Gençlerimize ve çocuklarımıza buna göre bir altyapı oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Kentteki gençlerin her mevsimi iyi değerlendirmelerini istediklerini belirten Masatlı, şunları kaydetti:
"Ancak bu da bölgeye göre, bölgeye yapılacak yatırımlarla mümkün. Kış memleketi isek neden buz pateni pistimiz olmasın? Ardahanlı her genç bu potansiyele sahip. Her genç bu imkandan yararlanmalı. Yeter ki bizler yatırım yapalım. Bu ve diğer birçok projemizin onaylanmasında başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz."
Bu yıl içinde yapımının tamamlanması hedeflenen tesiste kafeterya, bekleme odaları ve giyinme kabinlerinin de yer alacağını belirten Masatlı, tesisin gençler için önemli bir sosyal mekan olacağını sözlerine ekledi.
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