Adalar'a giriş-çıkış sınırlandırması yarın sona eriyor
|30 Mayıs 2020 13:21
|Yazdır
Adalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 26 Nisan saat 24.00 itibarıyla başlayan ilçeye giriş ve çıkışların kısıtlanması kararının, 31 Mayıs saat 24.00'da sona ereceğini duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında Adalar İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile ilçeye yapılan tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasındaki süre için belirli istisnalar hariç geçici olarak durdurulmasına karar verildiği anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda; Adalar'a giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, ilçedeki otel, motel kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, ilçe sınırları içerisinde özel tekneyle seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs saat 24.00 itibarıyla sona erecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı
30 Mayıs 2020 15:16
|İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak
30 Mayıs 2020 15:08
|Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesi
30 Mayıs 2020 12:51
|Düğün salonu işletmecilerinden 'tarih duyurulsun' çağrısı
30 Mayıs 2020 12:42
|Özdil'in eşinin üzerine kayıtlı Bodrum'daki villada yıkım başladı
30 Mayıs 2020 12:18
|Yurtdışına para kaçıranlara suçüstü!
30 Mayıs 2020 11:06
|Milli ve tabiat parkları 1 Haziran'da yeniden açılıyor
30 Mayıs 2020 10:42
|Gaziantep'te tedbirlere uymayanlara cezai işlem devam ediyor
30 Mayıs 2020 10:40
|Yurdun değişik bölgelerinden karantina haberleri geliyor
30 Mayıs 2020 10:30
|65 yaş üstü için kritik tarih... 15 Haziran
30 Mayıs 2020 09:51