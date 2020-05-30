1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 48 bini geçti.
 30 Mayıs 2020 13:41
Yazdır
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 367 bin 227 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 2 milyon 672 bin 712 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 olduğu saptanan kişi sayısı, 6 milyon 48 bin 236'ya ulaştı.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 793 bin 530 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 104 bin 542 kişi öldü.

- Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (468 bin 338), Rusya (396 bin 575), İspanya (285 bin 644), İngiltere (271 bin 222), İtalya (232 bin 248), Fransa (186 bin 835), Almanya (183 bin 19), Hindistan (174 bin 20), Türkiye (162 bin 120), Peru (148 bin 285), İran (146 bin 668), Şili (90 bin 638), Kanada (89 bin 418), Meksika (84 bin 627), Çin (82 bin 999), Suudi Arabistan (81 bin 766), Pakistan (66 bin 457), Belçika (58 bin 186), Katar (52 bin 907), Hollanda (46 bin 126), Bangladeş (44 bin 608), Belarus (40 bin 764), Ekvador (38 bin 571), İsveç (36 bin 476), Singapur (34 bin 366), Birleşik Arap Emirlikleri (33 bin 170), Portekiz (31 bin 946), İsviçre (30 bin 828), Güney Afrika (29 bin 240), Kolombiya (26 bin 688), Endonezya (25 bin 773), Kuveyt (25 bin 184), İrlanda (24 bin 876), Polonya (23 bin 376), Ukrayna (23 bin 204) ve Mısır (22 bin 82)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 38 bin 161, İtalya 33 bin 229, Fransa 28 bin 714, Brezilya 27 bin 944, İspanya 27 bin 121, Belçika 9 bin 453, Meksika 9 bin 415, Almanya 8 bin 594, İran 7 bin 677, Kanada 6 bin 979, Hollanda 5 bin 931, Hindistan 4 bin 981, Çin 4 bin 634, Rusya 4 bin 555, Türkiye 4 bin 489, İsveç 4 bin 350, Peru 4 bin 230, Ekvador 3 bin 334, İsviçre 1919, İrlanda 1645, Endonezya 1573, Pakistan 1395, Portekiz 1383, Polonya 1051, Şili 944, Mısır 879, Kolombiya 853, Ukrayna 696, Güney Afrika 611, Bangladeş 610, Suudi Arabistan 458, Birleşik Arap Emirlikleri 260, Belarus 224, Kuveyt 194, Katar 36 ve Singapur 23."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını övdü
30 Mayıs 2020 09:41		 Turistler 1 Temmuz'da itibaren KKTC'ye girebilecek
29 Mayıs 2020 22:46
Trump'tan DSÖ açıklaması: İlişkileri bitirmeye karar verdik
29 Mayıs 2020 22:30		 Fransız Renault, 15 bin kişiyi işten çıkaracak
29 Mayıs 2020 22:25
ABD'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme: Tutuklandı
29 Mayıs 2020 20:48		 Beyaz Saray'dan Twitter'a ağır suçlama
29 Mayıs 2020 17:45
Güney Kore'de ikinci dalga endişesi büyüyor, okullar tekrar kapatıldı
29 Mayıs 2020 14:21		 Twitter'dan Trump'a yeni engelleme
29 Mayıs 2020 11:42
Suudi Arabistan'dan 'Hac olmayabilir' sinyali
29 Mayıs 2020 09:25		 Yunan medyası ayağa kalktı: Erdoğan meydan okuyor
29 Mayıs 2020 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı15:13 - Ankara Eğitim Platformu, alınacak tedbirleri değerlendirdi15:08 - İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak15:05 - Memurlar, kısmi borçlanma yapabilir mi?15:03 - Kısıtlamanın ilk gününde başkent sokakları boş kaldı14:57 - İstilacı çekirgeler kıtalar arası ilerleyişini sürdürüyor14:51 - İzmir'de kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti14:49 - Parti mensuplarına hakaret eden tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay hapis14:37 - Şanılurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı14:20 - PKK'nın karargahı çöktü, 5 terörist etkisiz hale getirildi
14:19 - Bayburt'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü14:02 - Mehmet Çilingiroğlu'ndan Canan Karatay'a: Eğer yüreğiniz varsa!13:56 - Vergi dairesi çalışanı rüşvetten tutuklandı13:49 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor13:45 - Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı13:43 - Bursa'da 2 ayı teleferik istasyonuna indi13:41 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti13:37 - Ardahan'a buz pateni tesisi yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesi
Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
Rektör, tebdili kıyafetle 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı
Prof. Ateş Kara: Dokunarak bulaşma ihtimali çok az
Cuma Namazından geri kalan hüzünlü fotoğraf
İşte LGS sınavının nasıl yapılacağına dair detaylar
THY, 1 Haziran'da 5 ile uçuş düzenleyecek
Kamuda korona etkisi analizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
euroleague 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 1
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 4
Seyahat yasağının kaldırılması 2
kim korkar sosyal fobiden 1
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 3
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 3
cuma sabahı 1
çok muhabbet tez ayrılık getirir 2
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
seğirmek 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam