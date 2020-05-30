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Vergi dairesi çalışanı rüşvetten tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi çalışanı tutuklandı.
|30 Mayıs 2020 13:56
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi dairesinde çalışan A.Ö'nün rüşvet aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
A.Ö'nün bir kişiden rüşvet aldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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