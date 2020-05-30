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Mehmet Çilingiroğlu'ndan Canan Karatay'a: Eğer yüreğiniz varsa!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı sert sözlerle hedef aldı.
 30 Mayıs 2020 14:02
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Mehmet Çilingiroğlu'ndan Canan Karatay'a: Eğer yüreğiniz varsa!

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken, televizyon programlarında da koronavirüsle ilgili yayınlar yapılıyor. Son dönemde bu yayınlardaki çıkışları ve tavırlarıyla ön plana çıkan Mehmet Çilingiroğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sık sık CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan geçen günlerde de canlı yayında zeybek oynayan Çilingiroğlu, Canan Karatay'ın koronavirüs açıklamalarını eleştirdi.

O RAPORDAN BAHSETMİŞTİ

SHOW TV'de Zahide Yetiş'e konuk olan Canan Karatay, koronavirüsün yeni olmadığını, koronavirüsün senelerdir aramızda olduğunu söylemişti.

Karatay, CDC'nin raporunda, ABD'de 18 Ocak'a kadar 15 milyon kişinin grip olduğunu, 140 binin hastanede tedavi altına alındığını ve 8 bin 200 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Karatay "niye bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor" demişti. Senelerdir virüslerle yaşıyoruz" diyen Karatay, ölümlerdeki kronik hasta oranına dikkat çekmişti.

"BİR DOKTORA GİDİN"

Mehmet Çilingiroğlu, Karatay'ın söz konusu açıklamalarını Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Çilingiroğlu, "Prof. Dr. Canan Karatay'ın korona virüs açıklamaları şaşırttı! Böyle kişileri rating yapmak amacıyla ekrana çıkaranları kınıyorum. Ne kadar saçma konuşmalar. Ölümlere inanmıyormuş. Kör olmak lazım. Grip aşısına inanmıyormuş. Bir doktora gidin" ifadelerini kullandı.

Toplumu yanlış yönlendirmeyin

Karatay'ın toplumu yanlış yönlendirdiğini savunan Çilingiroğlu canlı yayın davetinde bulundu. Çilingiroğlu Karatay'a, "Sayın Canan Karatay hanım, hekim olmayan sunucuları karşınıza alıp saçma sapan şeyleri onlara anlatmak onları, azarlamak yerine gelin benimle karşı karşıya program yapın bilimsel verilere dayanarak eğer yüreğiniz varsa. Toplumu yanlış yönlendirmeyin. Çünkü senelerdir bu oldu" diye seslendi.
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