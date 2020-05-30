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Bayburt'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
|30 Mayıs 2020 14:19
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıgeçit köyü mevkisinde Eyüp Tatar'ın (68) kullandığı 69 AP 495 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tatar'ın cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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