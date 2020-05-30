Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şanılurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı.
|30 Mayıs 2020 14:37
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kavurga Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi de yaralanmıştı.
Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 24 kişiyi gözaltına aldı.
Bu arada, olayda yaralanan 6 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden dün çıkan silahlı kavgada Naif G. (57) ve Kasım Y. (26) hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'de kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti
30 Mayıs 2020 14:51
|Bayburt'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü
30 Mayıs 2020 14:19
|Vergi dairesi çalışanı rüşvetten tutuklandı
30 Mayıs 2020 13:56
|Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı
30 Mayıs 2020 13:45
|Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü
30 Mayıs 2020 12:29
|HDP Cizre ilçe binasını yakma girişiminde bulunan zanlı tutuklandı
30 Mayıs 2020 11:22
|Altın dokuma tarihi eseri satışa çıkarttılar! Müzayededekilere dava açıldı!
30 Mayıs 2020 11:00
|Belediye yeleğiyle uyuşturucu sattı
30 Mayıs 2020 08:46
|Kontrolü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
30 Mayıs 2020 08:15
|Kazada öldüğü sanılıyordu... Gerçek otopside ortaya çıktı
29 Mayıs 2020 20:38