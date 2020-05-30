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Şanılurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı.
 30 Mayıs 2020 14:37
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Şanılurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kavurga Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 24 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada, olayda yaralanan 6 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden dün çıkan silahlı kavgada Naif G. (57) ve Kasım Y. (26) hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı
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