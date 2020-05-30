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İstilacı çekirgeler kıtalar arası ilerleyişini sürdürüyor

Batı Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde haziran itibariyle ikinci dalga çekirge istilası bekleniyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Belucistan, Hayber Pahtunhva, Pencap ve Sind eyaletlerindeki 61 bölgenin çekirge istilasına maruz kaldığını bildirdi
 30 Mayıs 2020 14:57
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İstilacı çekirgeler kıtalar arası ilerleyişini sürdürüyor

- Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde yeni bir tehdit oluşturuyor.

Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap Yarımadası'nda ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor.

Birkaç ay önce Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde görülen ve 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yaptığı açıklamada, son tahminler doğrultusunda haziran itibariyle Batı Afrika'da ikinci dalga çekirge istilasına dair uyarıda bulundu.

Açıklamada, çekirge sürüsü tehditlerine karşı Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya, Nijer ve Senegal'de gözetim ve kontrol ekiplerinin seferber edileceği belirtildi.

İkinci dalga çekirge istilasının etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara odaklanan FAO'nun tahminlerine göre 300 ila 500 bin hektarlık alanda kontrol operasyonları yürütülmesi hedefleniyor.

- "İkinci dalga daha güçlü ve uzun olabilir"

Xinhua ajansının haberine göre, üst düzey FAO uzmanı Keith Cressman, yaptığı açıklamada, ikinci dalganın Afrika Boynuzu ülkelerini de etkisi altına alacağını bildirdi.

Cressman, uygun üreme koşulları dolayısıyla ikinci dalga istilanın daha güçlü ve uzun olabileceğini kaydetti.

Hasat mevsimiyle aynı döneme denk gelmesi beklenen ikinci dalganın binlerce hektar arazinin zarar görmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Kıta ülkeleri, bir yandan dünyanın geri kalanında olduğu gibi Kovid-19'la mücadele ederken, diğer yandan gıda güvenliği tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

- Pakistan'da 61 bölgede görüldü

"Pakistan Today"de yer alan habere göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamada, Belucistan, Hayber Pahtunhva, Pencap ve Sind eyaletlerindeki 61 bölgenin çekirge istilasından etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, çekirgelerin en çok görüldüğü Belucistan eyaletinde 31, Pencap'ta 12, Hayber Pahtunhva'da 11 ve Sind'de 7 bölgenin çekirge istilasına maruz kaldığı ve tarım alanlarının zarara uğradığı vurgulandı.

Bu bölgelerde çekirge istilasının önlenmesine yönelik operasyonların sürdüğü belirtilen açıklamada, son 24 saatte 313 bin hektar alanın tehlikeden arındırıldığı kaydedildi.

NDMA Başkanı Korgeneral Muhammed Afzal, televizyonda yaptığı açıklamada, temmuz ve ağustos aylarında ikinci dalga çekirge istilası gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

- Hindistan'da son 27 yılın en kötü istilası

Hindistan'ın batısında ve merkezindeki çeşitli eyaletlerde etkili olan son 27 yılın en kötü çekirge istilasına karşı ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor.

"Times of India" gazetesindeki habere göre, ilk olarak Hindistan'ın batısında Racastan eyaletinde görülen çekirge sürüleri, daha sonra Madya Pradeş, Gucerat, Pencap, Maharaştra, Haryana, Uttar Pradeş ve Andra Pradeş'e doğru ilerleyişini sürdürdü.

Himaçal Pradeş ve Telangana eyaletlerinin bazı bölgelerinde üst düzey alarm verildi.

Racastan eyaletinin 20 bölgesinde 90 bin hektarlık arazi çekirge sürülerinden etkilendi. Ülkenin başkenti Yeni Delhi'de de olası istilalara karşı tedbirler alındı.

Çekirge sürülerinin görüldüğü bölgelerde vatandaşlar, evlerinin kapı ve pencerelerini kapalı tutuyor.

- Gürültü önlemi

Yetkililer, çiftçilerden çekirge sürülerini korkutup püskürtmek amacıyla gürültü çıkarmasını istedi.

Hindistan Tarım ve Çiftçilerin Refahı Bakanlığı, bugüne kadar Racastan, Madya Pradeş, Gucerat, Pencap ve Maharaştra'da 50 bin hektarlık alanın çekirge sürülerinden temizlendiğini belirtti.

Bazı bölgelerde çok sayıda drone, ilaç püskürtmede kullanılıyor.

- Mahsuller yok olabilir

Kovid-19 sebebiyle geçim kaynakları etkilenen milyonlarca kişi, tarlalarındaki mahsullerin çekirgeler tarafından yok edilmesi riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Düzensiz aralıklarla görülen çöl çekirgesi sürüleri, kuraklığın ardından yoğun yağışla ortaya çıkıyor. Normal şartlarda Hindistan'da muson yağmurlarının başladığı dönem olan haziran, temmuz aylarında görülen çekirgeler, bu sene 30 Nisan'da Racastan ve Pencap eyaletlerinde görüldü.

FAO'ya göre, geçen hafta Hindistan'da etkili Amphan Kasırgası'nın yol açtığı güçlü rüzgarlar, çekirgelerin hızlı hareket etmesine yardımcı oldu. FAO, temmuz ayına kadar Racastan eyaletinde peş peşe çekirge istilaları görülebileceğine dair de uyarıda bulundu.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor. Gün içerisinde 150 kilometre yol katedebilen çekirgeler, geceleri ağaçlara tutunuyor.

- Dağıstan ve Stavporol'da çekirge sürüleri görüldü

İnterfax'ın haberine göre, Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Stavporol ve Dağıstan'ın çekirge sürülerinden etkilendiği belirtildi.

Sıcakların yüksek seyrettiği Orenburg bölgesinde ve Başkurdistan'da çekirge larvalarına rastlandığı ancak durumun kontrol altında olduğu kaydedildi.

Saratov'da Rusya Tarım Merkezi Bitki Koruma Daire Başkanı Nataliya Korotkova, yaptığı açıklamada, larvaların haziran başı gibi çekirgelere dönüşebileceğini beklediklerini, farklı bölgelerden gelebilecek çekirge istilalarına karşı teyakkuzda olduklarını söyledi.

Çeşitli bölgelerde önlemlerin alınmaya başlandığı bilgisini paylaşan bakanlık, çekirge istilalarıyla mücadele kapsamında yaklaşık 400 bin dolar bütçe ayrıldığını bildirdi.

Rusya'da geçen sene çekirge sürüleri 365 bin hektarlık alana zarar vermişti.
Anadolu Ajansı
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