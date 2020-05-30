Kısıtlamanın ilk gününde başkent sokakları boş kaldı
|30 Mayıs 2020 15:03
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Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından, kent genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.
Günün hemen hemen her saatinde yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye meydanları ile Melike Hatun Camisi, Eski TBMM binası, Güven Park, Atakule, Kuğulu Park ve çevrelerinde sessizlik hakim oldu.
Kısıtlama kapsamında 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösteren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de yoğunluk görülmedi. Vatandaşların alışverişlerini sosyal mesafeye dikkat ederek maskeli yaptığı görüldü.
Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan başta trafik ekipleri olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden polisler, araçları durdurarak evrak denetimi yaptı. İstisna kapsamı dışında kalan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
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