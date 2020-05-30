1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyon çalışmaları tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından hizmete alınacak
 30 Mayıs 2020 15:08
Yazdır
İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında temelleri atılan Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa çalışmaları tamamlandı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Dilmener'in isminin yaşatılacağı hastane, çok kısa sürede tamamlanarak sağlık sistemine kazandırıldı.

Yarın yapılacak açılış töreninin ardından hizmete alınacak hastane, yatay mimarisi, modern görüntüsü ve son teknolojiye sahip altyapısıyla pandemi sonrası dönemde de önemli bir rol üstlenecek.

Kovid-19 ile mücadeleye önemli katkılar sunması hedeflenen hastanenin, pandemi sonrası dönemde de olası salgın ve afet durumları ile sağlık turizmi alanında hizmet vermesi planlanıyor.

- Sağlık üssü, tam teşekküllü altyapısıyla hizmet verecek

Temelinin atıldığı ilk günden bu yana hummalı çalışmaların sürdürüldüğü sağlık tesisinin inşası sırasında, yaklaşık 4 bin personel 3 vardiya şeklinde görev yaptı.

Sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kurulurken, peyzaj ve otopark alanı için 50 bin metrekare ayrıldı.

500 araçlık otoparka sahip olan hastanenin, 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor.

1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak tesis, 16 ameliyathaneyi de içinde barındırıyor.

Hastanede 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

- Tarihi hastane yeniden şifa merkezi olacak

Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve bir süredir kullanılmayan Hadımköy'deki tarihi askeri hastane de geçen ay başlayan restorasyon çalışmalarıyla yeniden sağlık sistemine kazandırıldı.

Pandemiyle mücadele kapsamında restore edilen İstanbul'un en eski sağlık tesislerinden biri olan tarihi hastane de yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un isminin yaşatılacağı tarihi binanın restorasyonu yaklaşık 500 işçinin 45 gün süren hummalı çalışmasıyla tamamlandı.

Sağlık sistemine önemli katkılar sunması hedeflenen "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi", yeniden şifa merkezi haline gelecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün denizden bulaştığına dair kanıt yok
30 Mayıs 2020 11:40		 Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün hasta yapma gücü azaldı
29 Mayıs 2020 11:00
Diyarbakır'da testi pozitif çıkan 17 işçi tedavi altına alındı
28 Mayıs 2020 22:06		 Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı
28 Mayıs 2020 20:27
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
28 Mayıs 2020 17:14		 İtalyan doktorlar, korona tedavisinde, yeni bir şey mi buldu?
28 Mayıs 2020 01:26
'Kısa süre içinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
28 Mayıs 2020 00:02		 Vaka sayıları, kontrollü şekilde düşmeye devam ediyor
27 Mayıs 2020 20:25
1 kişide korona çıktı, mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
27 Mayıs 2020 19:25		 81 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Mayıs 2020 00:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı15:13 - Ankara Eğitim Platformu, alınacak tedbirleri değerlendirdi15:08 - İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak15:05 - Memurlar, kısmi borçlanma yapabilir mi?15:03 - Kısıtlamanın ilk gününde başkent sokakları boş kaldı14:57 - İstilacı çekirgeler kıtalar arası ilerleyişini sürdürüyor14:51 - İzmir'de kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti14:49 - Parti mensuplarına hakaret eden tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay hapis14:37 - Şanılurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı14:20 - PKK'nın karargahı çöktü, 5 terörist etkisiz hale getirildi
14:19 - Bayburt'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü14:02 - Mehmet Çilingiroğlu'ndan Canan Karatay'a: Eğer yüreğiniz varsa!13:56 - Vergi dairesi çalışanı rüşvetten tutuklandı13:49 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor13:45 - Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı13:43 - Bursa'da 2 ayı teleferik istasyonuna indi13:41 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti13:37 - Ardahan'a buz pateni tesisi yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesi
Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
Rektör, tebdili kıyafetle 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı
Prof. Ateş Kara: Dokunarak bulaşma ihtimali çok az
Cuma Namazından geri kalan hüzünlü fotoğraf
İşte LGS sınavının nasıl yapılacağına dair detaylar
THY, 1 Haziran'da 5 ile uçuş düzenleyecek
Kamuda korona etkisi analizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cuma sabahı 1
senli benli olmak 1
kamer genç 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 1
27.05.2020 gelir vergisinin yükseltilmesi 1
çok muhabbet tez ayrılık getirir 2
pringles 2
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
Anne klasikleri 1
eski eşle aynı kurumda çalışmak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam