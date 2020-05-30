Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.
|30 Mayıs 2020 15:16
|Yazdır
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.
Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi
30 Mayıs 2020 17:33
|Cezaevi personeli 15 gün daha izolasyona tabi tutulacak
30 Mayıs 2020 17:30
|Tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edilerek açılışa hazırlandı
30 Mayıs 2020 17:26
|Sağlık Bakanlığı, servisler için rehber yayımlandı
30 Mayıs 2020 17:07
|Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya dönemi
30 Mayıs 2020 16:10
|İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak
30 Mayıs 2020 15:08
|Adalar'a giriş-çıkış sınırlandırması yarın sona eriyor
30 Mayıs 2020 13:21
|Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesi
30 Mayıs 2020 12:51
|Düğün salonu işletmecilerinden 'tarih duyurulsun' çağrısı
30 Mayıs 2020 12:42
|Özdil'in eşinin üzerine kayıtlı Bodrum'daki villada yıkım başladı
30 Mayıs 2020 12:18