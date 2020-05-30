1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.
 30 Mayıs 2020 15:16
Yazdır
Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi
30 Mayıs 2020 17:33		 Cezaevi personeli 15 gün daha izolasyona tabi tutulacak
30 Mayıs 2020 17:30
Tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edilerek açılışa hazırlandı
30 Mayıs 2020 17:26		 Sağlık Bakanlığı, servisler için rehber yayımlandı
30 Mayıs 2020 17:07
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya dönemi
30 Mayıs 2020 16:10		 İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak
30 Mayıs 2020 15:08
Adalar'a giriş-çıkış sınırlandırması yarın sona eriyor
30 Mayıs 2020 13:21		 Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesi
30 Mayıs 2020 12:51
Düğün salonu işletmecilerinden 'tarih duyurulsun' çağrısı
30 Mayıs 2020 12:42		 Özdil'in eşinin üzerine kayıtlı Bodrum'daki villada yıkım başladı
30 Mayıs 2020 12:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:43 - İsrafını önlemek için 'meyve-sebzeleri ayrı saklayın' önerisi17:38 - Ateş ölçen yerli termal kameralar yurt dışına ihraç ediliyor17:33 - Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi17:30 - Kovid-19 sürecinde evler güvenle sığınılan 'yuva' oldu17:30 - Cezaevi personeli 15 gün daha izolasyona tabi tutulacak17:26 - Tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edilerek açılışa hazırlandı17:21 - Ormanlar ve ören yerleri ziyaretçilerini bekliyor17:16 - Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileri ile bir araya geldi17:07 - Sağlık Bakanlığı, servisler için rehber yayımlandı17:00 - Çiftçi koronavirüse yakalandı, hayvanlarına İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı
16:55 - Hamileyken koronavirüse yakalanan hemşireden acı haber!16:48 - Kapora yerine ekran resmi attı, 130 bin lirasından oldu16:40 - Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi16:38 - Çin: Yüzde 99 etkili olacak aşı geliştiriyoruz16:30 - Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu16:21 - Vefalı öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı16:11 - Bakan'dan sert uyarı! İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak16:10 - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya dönemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesi
Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
Rektör, tebdili kıyafetle 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı
Cuma Namazından geri kalan hüzünlü fotoğraf
Prof. Ateş Kara: Dokunarak bulaşma ihtimali çok az
THY, 1 Haziran'da 5 ile uçuş düzenleyecek
İşte LGS sınavının nasıl yapılacağına dair detaylar
Saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
padavra 1
Anne klasikleri 1
cuma sabahı 1
seğirmek 1
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
Seyahat yasağının kaldırılması 2
pazar gününü evde geçirmek 1
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 4
senli benli olmak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam