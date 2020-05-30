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23 bin lira trafik cezası yedi, 'Bizde her şey zevkine' dedi

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü Selahattin Coşkun (27), 1,5 saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. 23 bin lira ceza kesilen Coşkun, "Bizde her şey zevkine" dedi.
 30 Mayıs 2020 15:27
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23 bin lira trafik cezası yedi, 'Bizde her şey zevkine' dedi

Macera filmleri aratmayan kovalamaca, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde başladı. Trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Selahattin Coşkun, 07 EEL 84 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Sürücü, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobilin kaçış güzergahındaki birçok noktada, yolu, araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren kovalamaca sonunda otomobil, Kepez ilçesinde durduruldu. Sürücü Selahattin Coşkun, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Coşkun'a egzoz ve kural ihlalleri ile kent trafiğini tehlikeye düşürmek suçundan 23 bin lira ceza kesildi. Ayrıca ehliyetine el konulup, otomobili otoparka çekildi.

Verilen cezaya üzülmediğini söyleyen Selahattin Coşkun, "Arabamın değeri 22 bin lira. Motoru özel yapım. Ayrıca egzoz var. Bu yüzden bana trafik ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Ben de kaçmaya başladım. Bir süre sonra arkamda 15 trafik ekibi olduğunu gördüm. Yaklaşık 1.5 saat süren kovalamacanın ardından yakalandım. İhlaller ve kusurlar yüzünden 23 bin lira yazdılar. Hiç üzülmedim. Bizde her şey zevkine. Yine olsun yine yaparım" dedi.

Olayın ardından çok sayıda telefon geldiğini söyleyen Coşkun, "Böyle de olsa tanınmak güzel" diye konuştu.

DHA
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